В Тульской области онкологи провели уникальную операцию на печень
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Специалисты рентгенхирургических методов диагностики и лечения Тульского онкодиспансера смогли помочь пациентке со злокачественной опухолью, сообщает «ТУЛАСМИ».
Пожилая женщина поступила в онкологический диспансер со сложным диагнозом: метастазами после операции аденокарциномы. Было решено повторить хирургическое вмешательство. Сначала врачи сделали надрез в бедренной артерии с использованием катетера. Пациентка была под местной анестезией.
Специалисты провели селективную эмболизацию образований в печени. Для этого у онкоцентра были все возможности и современная техника. Была проведена компьютерная томография, 3D реконструкция опухоли и сосудов.
Специальные микросферы с химиопрепаратом запустили в сосуды, от которых питается злокачественное образование.
Уникальным эту операцию делает не только современный подход: ранее такую проворачивали лишь в федеральных центрах, но в Тульской области совершили впервые.
Теперь в течение месяца сферы будут выпускать особые химиопрепараты в определенной дозировке, что в дальнейшем уменьшит опухоль и снизить прогрессирование метастазов. В саму опухоль также ввели лекарство, но уже более локального действия.
78-летняя тулячка успешно перенесла хирургическое вмешательство. О результатах пока говорить рано: пациентку ждет химиотерапия и постоянные обследования. Однако полагают, что теперь шансы победить онкологию у женщины существенно повысились.
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