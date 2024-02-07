В Тульской области онкологи провели уникальную операцию на печень

Пожилая женщина поступила в онкологический диспансер со сложным диагнозом: метастазами после операции аденокарциномы. Было решено повторить хирургическое вмешательство. Сначала врачи сделали надрез в бедренной артерии с использованием катетера. Пациентка была под местной анестезией.

Специалисты провели селективную эмболизацию образований в печени. Для этого у онкоцентра были все возможности и современная техника. Была проведена компьютерная томография, 3D реконструкция опухоли и сосудов.

Специальные микросферы с химиопрепаратом запустили в сосуды, от которых питается злокачественное образование.

Уникальным эту операцию делает не только современный подход: ранее такую проворачивали лишь в федеральных центрах, но в Тульской области совершили впервые.

Теперь в течение месяца сферы будут выпускать особые химиопрепараты в определенной дозировке, что в дальнейшем уменьшит опухоль и снизить прогрессирование метастазов. В саму опухоль также ввели лекарство, но уже более локального действия.

78-летняя тулячка успешно перенесла хирургическое вмешательство. О результатах пока говорить рано: пациентку ждет химиотерапия и постоянные обследования. Однако полагают, что теперь шансы победить онкологию у женщины существенно повысились.

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