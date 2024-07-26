В Тульской области осудили мужчину за поджог дорогостоящей иномарки
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Алексинский межрайонный суд наказал жителя Тульской области, который попался на поджоге автомобиля. Об этом сообщают Тульские известия.
Мужчина под покровом ночи поджег машину Hyundai Solaris на улице Трудовые резервы. Сделал он это с помощью тряпки и зажигалки, которую кинул под правое колесо. Когда машину охватило огнем, злоумышленник скрылся.
Иномарка серьезно повредилась: ущерб составил 2 641 277 рублей, чуть больше полной стоимости новой машины этой марки.
В ходе следствия мужчина признал свою вину. Изначально его думали приговорить к двум годам лишения свободы, но позже решили отправить на принудительные работы на тот же срок.
Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся в подмосковной Балашихе. Пожарным пришлось тушить транспорт ранним утром.