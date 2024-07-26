В Тульской области осудили мужчину за поджог дорогостоящей иномарки

Алексинский межрайонный суд наказал жителя Тульской области, который попался на поджоге автомобиля. Об этом сообщают Тульские известия .

Мужчина под покровом ночи поджег машину Hyundai Solaris на улице Трудовые резервы. Сделал он это с помощью тряпки и зажигалки, которую кинул под правое колесо. Когда машину охватило огнем, злоумышленник скрылся.

Иномарка серьезно повредилась: ущерб составил 2 641 277 рублей, чуть больше полной стоимости новой машины этой марки.

В ходе следствия мужчина признал свою вину. Изначально его думали приговорить к двум годам лишения свободы, но позже решили отправить на принудительные работы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся в подмосковной Балашихе. Пожарным пришлось тушить транспорт ранним утром.