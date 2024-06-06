В Тульской области осудили женщину, воткнувшую нож в грудь мужчины

В Тульской области осудили женщину, которая в пьяной ссоре пронзила знакомого ножом. Об этом сообщают Тульские известия .

Следствие установило, что 12 января текущего года 46-летняя женщина пригласила в гости знакомого, но приятный вечер не задался: выпив некоторое количество алкоголя хозяйка дома и гость начали ругаться. В ходе эмоционального конфликта женщина схватилась за кухонный нож и ударила им оппонента в грудь.

Тулячка нанесла критическую травму, из-за которой мужчина мог умереть.

Суд учел предоставленную доказательную базу и позицию гособвинителя, который поддержал обвинение женщины. В результате бунтарка подумает о содеянном вне воли: ей назначили 1,6 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Пока приговор не вступил в законную силу, его можно обжаловать.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину, который избил подростка и угрожал ему ножом.