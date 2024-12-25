В Тульской области пьяный подросток забил до смерти ненавистного отчима

В Ефремове Тульской области расследуют смерть мужчины. Подозревают, что с ним расправился подросток в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает «ТУЛАСМИ» со ссылкой на местный СК.

По предварительной картине произошедшего, молодой человек находился с сожителем своей мамы в квартире. Вместе с отчимом 15-летний подросток употреблял спиртное. Через некоторое время собутыльники начали ругаться. В ходе ссоры юноша напал на мужчину, стал бить по голове и телу.

В результате взрослый ефремовец получил тяжелые травмы и скончался.

Подростку вменяют причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности гибель человека. С ним проводят следственные действия. Также подростка отправили на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Дополнительно подняли вопрос о воспитании молодого человека, обстановке в семье и отсутствии реакции со стороны органов профилактики.

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