В Тульской области поиски пропавшего мужчины закончились трагедией

Пропавшего на днях жителя Белевского района Тульской области нашли мертвым, сообщает «ТулаСМИ» со ссылкой на поисковиков.

По информации отряда «ЛизаАлерт», с 29 марта не могли найти 66-летнего Владимира Саложенникова. Он жил в деревне Ганьшино, с. п. Левобережное. Спустя дни поисков удалось найти пропавшего, но уже без признаков жизни.

В отряде добровольцев не раскрыли информации о том, где и при каких обстоятельствах нашли исчезнувшего пенсионера.

У волонтеров впереди и другие поиски. Как отмечает издание, с 8 марта до сих пор не могут найти 35-летнего Александра Карпова из Тулы.

Ранее сообщалось, что в Литве нашли тела пропавших на учениях военных из США.