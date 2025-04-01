В Тульской области поиски пропавшего мужчины закончились трагедией
Тульские добровольцы нашли тело пропавшего пенсионера
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Пропавшего на днях жителя Белевского района Тульской области нашли мертвым, сообщает «ТулаСМИ» со ссылкой на поисковиков.
По информации отряда «ЛизаАлерт», с 29 марта не могли найти 66-летнего Владимира Саложенникова. Он жил в деревне Ганьшино, с. п. Левобережное. Спустя дни поисков удалось найти пропавшего, но уже без признаков жизни.
В отряде добровольцев не раскрыли информации о том, где и при каких обстоятельствах нашли исчезнувшего пенсионера.
У волонтеров впереди и другие поиски. Как отмечает издание, с 8 марта до сих пор не могут найти 35-летнего Александра Карпова из Тулы.
Ранее сообщалось, что в Литве нашли тела пропавших на учениях военных из США.