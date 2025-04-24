В Тульской области собак отправили на смерть в яму с битумом

В Болохове Тульской области нашли собак, которых кто-то отправил в «смоляную ловушку». Об этом со ссылкой на местную прокуратуру пишет «ТУЛАСМИ».

Животных в железном резервуаре обнаружила случайная прохожая. Она услышала странные звуки и по ним поняла, что в ящике, который был утоплен в смоле, находятся собаки. Самостоятельно она не могла их вытащить, в связи с чем попросила о помощи.

Позже удалось достать ящик: одна собака умерла, вторая находилась внутри с травмированной лапой. Животные, как полагают, домашние. На них были ошейники.

Прокуратура организовала проверку. Также в случае разбираются местные специалисты природоохранной прокуратуры и контролирующих органов. Устанавливают людей, которые решили столь жестоким образом избавиться от животных.

Ранее сообщалось, что в Госдуме отреагировали на серию живодерств в Нижнем Новгороде.