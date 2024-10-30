В Тульской области спустя 19 лет нашли предполагаемого насильника и убийцу девушки

Найден предполагаемый убийца и насильник жительницы Тульской области. Как сообщает «ТУЛАСМИ» со ссылкой на местный СК, преступление произошло в 2005 году, но тогда установить причастное лицо не удалось.

По версии следователей, 19 лет назад мужчина выпивал со знакомой и после вызвался ее проводить. По пути начал склонять ее к интимной связи, но собутыльница резко отказалась. Ответ разозлил туляка: он нанес девушке не меньше 11 ударов по голове и конечностям.

При этом пара почти дошла до дома, где пострадавшая от полученных травм и скончалась. Агрессор унес тело в другое место, скрыл следы преступления и покинул город. Тогда уголовное дело приостановили, так и не найдя подозреваемого.

Лишь недавно удалось установить вероятного душегуба в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет. Проведены экспертизы, изучены материалы, опрошены жители. Работа правоохранителей помогла выйти на след предполагаемого преступника. Задержали жителя Узловского района. В скором времени он официально получит обвинение в убийстве, сопряженного с изнасилованием.

Ранее сообщалось, что в Тверской области подростка задержали за изнасилование девушки с психическими проблемами.