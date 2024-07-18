В Тульской области трое подростков попали в ДТП с мотоциклом

Трое молодых людей из в поселке Бородинском стали участниками аварии с мопедом и мотоциклом, некоторым потребовалась помощь. Об этом сообщает «ТУЛАСМИ» .

По предварительной информации, мотоцикл Sharmax Expert под управлением 15-летнего подростка выехал с второстепенной дороги и не уступил движению мопеда Motoland. На этом маленьком двухколесном транспорте уместились также несовершеннолетние: местные жители 15 и 16 лет. При столкновении они упали и получили повреждения, в связи с чем обратились в больницу.

Примечательно, что мотоцикл после удара о мопед также улетел в стоящий автомобиль «Рено Сандеро». Подросток, управляющий «железным другом» и участники движения на иномарке чудом не пострадали.

Ранее сообщалось, что самосвал чуть не снес мост на шоссе в Подмосковье.