В Тульской области владелец бани ответит за смертельный инцидент

Владелец бани в Узловском районе Тульской области получил официальное обвинение после смертельного инцидента. Об этом со ссылкой на местный СК пишет «ТулаСМИ».

Следователи восстановили предварительную картину происшествия, случившегося в бане в ночь с 1 на 2 сентября в селе Супонь. Выяснили, что во время пожара посетители не получили оповещения об опасности, что усложнило эвакуацию. В итоге двое мужчин надышались окисью углерода: спасти их не удалось. Еще трое гостей были вынуждены спасаться из задымленных помещений через окна, из-за чего получили травмы.

Следователи изучили результаты судебных экспертиз: они предварительно указали на вину индивидуального предпринимателя. Владельца задержали и обвинили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек. Мужчину ждет арест и ответ перед судом.

Ранее сообщалось, что в центре Кемерово загорелись квартиры многоэтажного дома: инцидент попал на видео.