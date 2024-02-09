В Тульской области водитель устроил смертельное ДТП и скрылся
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Машина снесла пешехода в Тепло-Огаревском районе. Водитель не остановился проверить состояние пострадавшего, который в последствии скончался, сообщают Тульские известия.
Инцидент произошел еще 8 февраля близ деревни Андреевка на трассе М-2. По предварительным данным, водитель на легковушке сбил пешехода и уехал. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях, где также появилось видео происшествия.
«Тула Жесть» сообщает, что сотрудники ДПС уже поймали беглеца. Им оказался 73-летний мужчина-инвалид. Скончавшийся - 57-летний мужчина, который во время аварии двигался по краю обочины.
Подробности и обстоятельства ДТП выясняют.
Ранее сообщалось о крупном происшествии в Подмосковье с участием 27 машин. В результате аварии пострадали люди.