В Тульской области водитель устроил смертельное ДТП и скрылся

Машина снесла пешехода в Тепло-Огаревском районе. Водитель не остановился проверить состояние пострадавшего, который в последствии скончался, сообщают Тульские известия .

Инцидент произошел еще 8 февраля близ деревни Андреевка на трассе М-2. По предварительным данным, водитель на легковушке сбил пешехода и уехал. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях, где также появилось видео происшествия.

«Тула Жесть» сообщает, что сотрудники ДПС уже поймали беглеца. Им оказался 73-летний мужчина-инвалид. Скончавшийся - 57-летний мужчина, который во время аварии двигался по краю обочины.

Подробности и обстоятельства ДТП выясняют.

Ранее сообщалось о крупном происшествии в Подмосковье с участием 27 машин. В результате аварии пострадали люди.