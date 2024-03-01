В Тульской области врачи спасли пациента с редкой аллергической реакцией

Житель тульского Алексина попал в реанимацию. Изначально он жаловался на признаки ОРВИ, но обострения быстро приняли угрожающий оборот. Как сообщает «ТУЛАСМИ» , пациенту диагностировали редкий синдром Лайелла.

28-летний житель поступил в Тульскую областную больницу с признаками ОРВИ, сыпью и пузырями по всему телу. Температура достигла 39 градусов, а слизистые реагировали на некий раздражитель. Изначально молодой человек обследовался у врачей своего города, но там решили передать пациента в областную столицу, так как предварительно установили диагноз «синдром Лайелла». В реанимации пациенту не стало лучше.

Реаниматологам и пульмонологам областной больницы Тулы удалось стабилизировать состояние пациента. Диагноз подтвердили, но оказалось, что ранее у молодого человека ни на что не было аллергии.

Синдром Лайелла также называют «токсический эпидермальный некролиз» за его способность поражать кожу и слизистые. Недуг редкий и угрожающий жизни человека. Обычно провокатором такой реакции является золотистый стафилококк, который можно получить после приема некоторых лекарств.

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