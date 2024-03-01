Врачи в Долгопрудном спасли мужчину, в легких которого был литр гноя

В приемное отделение Долгопрудненской больницы поступил 33-летний мужчина, который жаловался на кашель с мокротой, боль в грудной клетке, одышку и повышенную температуру. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Врачи провели обследование и выяснили, что в плевральной полости пациента содержалось большое количество жидкости и гноя, это произошло из-за невылеченной инфекционной пневмонии. Такое состояние, в свою очередь, привело к сжатию его правого легкого.

«В экстренном порядке мы выполнили дренирование плевральной полости с выделением почти литра гноя. После пациенту была проведена антибактериальная терапия. Спустя пару дней лечения у пациента наблюдалась положительная динамика. По результатам контрольной рентгенограммы было подтверждено расправление легкого», — рассказал заведующий хирургическим отделением Сергей Лисин.

В ведомстве уточнили, что сейчас состояние пациента нормализовалось. Его уже выписали на амбулаторное лечение.

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