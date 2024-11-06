В Тульской области запретили использовать любые виды БПЛА

Жителям Тульской области напомнили, что в регионе запретили использование дронов без уведомления ведомств. Такие меры ввели еще в 2022 году, уточняют Тульские известия .

Запуск дронов ввиду непростой обстановки с Украиной запрещен в Тульской области. Без соответствующего разрешения нарушители этого ограничения могут попасть под административную или уголовную статьи. Суровое наказание предполагает лишение свободы на срок до семи лет.

Отмечается, что запустить дрон можно, но лишь с разрешениями от профильных министерств, главы администрации муниципалитета, Калужского или Московского филиала Единого центра организации воздушного движения РФ. В ведомства владелец сообщает все данные: точное время и дата запуска, характеристика дрона, местоположение и так далее. Только в этом случае использование БПЛА будет считаться санкционированным.

Ранее сообщалось, что система ПВО ликвидировала шесть БПЛА украинских войск над Брянской областью. Периодически также отражают атаки над Курской, Белгородской, Тульской и другими приграничными областями.