В Тульской области женщина и ее дочь обманули соседку на деньги

Жительница тульского города втянула в преступную схему несовершеннолетнюю дочь, вместе с которой смогла завладеть чужими средствами. Об этом пишет «ТУЛАСМИ».

Женщина рискнула свободой ради чужих денег. Выяснили, что она подговорила свою дочь помочь пенсионерке, но соврать, что снять средства якобы не удалось. Девочке за маленькую ложь обещали тысячу рублей, и она согласилась.

В итоге по оговоренной схеме маме и дочке удалось украсть со счета соседки 15,8 тысячи рублей. Владелице счета сказали, что произошла ошибок и денег якобы нет.

Вскоре аферистку задержали. Ее будут судить за мошенничество, а также вовлечение несовершеннолетнего лица к преступлению.

Ранее студент из ЯНАО перевел мошенникам свыше 500 тыс. руб. со счета матери.