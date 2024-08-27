В Тульской области женщине-инвалиду пять лет не выдают жизненно важный протез

Жительница Тульской области с третьей группой инвалидности осветила свою проблему с получением протеза в соцсетях и заинтересовала главный аппарат СК РФ. Об этом сообщает «ТУЛАСМИ» .

Женщина попала в программу по инвалидности, которая предполагала выдачу протеза. Для улучшения качества жизни это было необходимо, но никто не торопился выделять тулячке положенное. Программа закончилась еще в 2018-м. Официально инвалид уже не сможет добиться самостоятельно получения протеза.

Гражданка пожаловалась на ситуацию в Сети, чем привлекла внимание общественности, а затем и СК России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального аппарата Владимиру Усову проверить информацию, провести расследование и доложить об итогах. Проверку устроят на наличие возможного преступления по статье «Халатность».

Ранее сообщалось, что россиянка с инвалидностью прошла шесть километров под постоянными вражескими обстрелами и выжила.