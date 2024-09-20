В тульском Алексине из пожара в многоэтажке спасли пять человек

Спасатели помогли выбраться жителям из пожара, который начался в многоквартирном доме в Алексине. Об этом сообщает «ТУЛАСМИ» со ссылкой на ГУ МЧС по Тульской области.

Пожар случился на ул. 238-й Дивизии в Алексине, в микрорайоне Горушки. Сообщение о возгорании поступило в 22:44, 20 сентября. Прибывшие на место огнеборцы в составе 12 человек начали спасательную операцию.

Так, по лестничному маршруту из МКД вытащили трех жильцов, а с помощью трехколенной лестницы помогли еще двум. На месте также работало четыре единицы техники. Пожар потушили спустя почти 20 минут. Пострадавших и жертв нет.

Что послужило причиной пожара выяснят компетентные органы.

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