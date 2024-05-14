В тульском Алексине мужчина дал отпор своему несостоявшемуся убийце с ножом

Мужчина в Тульской области мог погибнуть от рук буяна с ножом, однако несмотря на ранение смог дать ему отпор и передать полиции. Об этом сообщает «ТУЛАСМИ» со ссылкой на местный СК.

Инцидент случился в конце марта на улице 50 лет Октября, в одном из магазинов. Было установлено, что один из покупателей 35 лет поссорился с другим. Конфликт привел к потасовке, в ходе которой недовольный мужчина достал нож и ударил им оппонента в живот.

Однако мужчина с ранением не только дал отпор, но и задержал агрессора до приезда правоохранителей. Сделал это туляк не без помощи: рядом находился его брат. Чуть позже пострадавшему помогли прибывшие на место медики. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Буйного покупателя задержали и арестовали. Он стал фигурантом уголовного дела о покушении на жизнь человека. За содеянное ему предстоит ответить в суде.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину, который избил подростка и угрожал ему ножом.