В «Турпомощи» назвали лучшее время для покупки тура на лето

В беседе с RT представители Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» поделились информацией о том, когда лучше всего приобретать летний тур.

В компании отметили, что в последние три года наблюдается тенденция к раннему бронированию. Планирование отпуска заранее может стать отличным способом сэкономить: некоторые туристические агентства предлагают скидки до 20–30%, а выбор отелей и дат в это время ещё достаточно широк.

«Чтобы купить тур выгодно, рекомендуем сравнивать цены на различных площадках, следить за акциями и проверять условия отмены», — рассказали специалисты.

Специалисты также рекомендуют учитывать временные рамки, сезонность и периоды с наименьшей активностью в приобретении билетов. Они подчёркивают, что выбор оптимального момента для покупки зависит от предпочтений путешественников.

«В мае — июне еще есть шанс поймать горящие туры, а за одну-две недели до вылета возможны резкие скидки, но вариантов будет уже меньше», — заключили в пресс-службе.

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