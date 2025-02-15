В Турции Adidas оштрафовали на $15 тысяч за использование свиной кожи

Об этом со ссылкой на газету Türkiye сообщает РИА Новости.

Турецкий антимонопольный регулятор «Совет по конкуренции» оштрафовал компанию Adidas на 550 тысяч лир (более $15 тысяч) за то, что компания скрыла от потенциальных покупателей информацию о том, что для производства обуви используется свиная кожа.

По данным издания, речь идет о модели кроссовок Samba OG. В описании к ним, размещенном на сайте Adidas указано, что обувь изготовлена из «натуральной кожи», и нет упоминания, что из свиной.

Регулятор указал, что если в рекламируемом товаре «прямо или косвенно используется компонент, противоречащий религиозным чувствам общества», то в рекламе об этом должно быть заявлено четко.

Совет по конкуренции оштрафовал компанию на 550 059 лир и постановил прекратить трансляцию соответствующей рекламы.

Отмечается, что компании была предоставлена возможность отстоять свою позицию в ноябре 2024 года, но ответа от Adidas не последовало.

Ранее сообщалось о массовом отравлении алкоголем в Турции за последний месяц.