В Турции Adidas оштрафовали на $15 тысяч за использование свиной кожи
Adidas оштрафовали в Турции на $15 тысяч за кроссовки из свиной кожи
Фото: [flickr.com]
Турецкий антимонопольный регулятор «Совет по конкуренции» оштрафовал компанию Adidas на 550 тысяч лир (более $15 тысяч) за то, что компания скрыла от потенциальных покупателей информацию о том, что для производства обуви используется свиная кожа.
Об этом со ссылкой на газету Türkiye сообщает РИА Новости.
По данным издания, речь идет о модели кроссовок Samba OG. В описании к ним, размещенном на сайте Adidas указано, что обувь изготовлена из «натуральной кожи», и нет упоминания, что из свиной.
Регулятор указал, что если в рекламируемом товаре «прямо или косвенно используется компонент, противоречащий религиозным чувствам общества», то в рекламе об этом должно быть заявлено четко.
Совет по конкуренции оштрафовал компанию на 550 059 лир и постановил прекратить трансляцию соответствующей рекламы.
Отмечается, что компании была предоставлена возможность отстоять свою позицию в ноябре 2024 года, но ответа от Adidas не последовало.
Ранее сообщалось о массовом отравлении алкоголем в Турции за последний месяц.