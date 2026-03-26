В Турции ищут 32-летнюю жительницу Подмосковья: девушка две недели не выходит на связь

Жительница Одинцово Кристина Меньшенина пропала в Турции: родные ищут ее уже две недели, но на связь девушка так и не вышла, сообщил портал msk1.ru.

32-летняя россиянка отправилась в путешествие в конце февраля. По словам ее матери Елены Душечкиной, дочь собиралась в Сербию, но маршрут пролегал через Турцию. Однако 17 марта Кристина перестала выходить на связь.

Родственники уже обратились в полицию. Те, в свою очередь, направили запрос в Интерпол. Елена опасается, что ее дочь могли похитить: в соцсетях матери писали, что девушек иногда отправляют на Северный Кипр.

Более того, накануне появилась информация, что пропавшая Кристина боится некого мужчины. Якобы она рассказывала о нем сестре. Но других подробностей семья не знает.

Выяснились и нестыковки: девушка говорила матери, что едет в Сочи, но на самом деле отправилась в Сербию через Турцию. Последние банковские операции по ее карте зафиксированы в Белграде. В Стамбуле 17 марта она в последний раз пользовалась телефоном.

Кристина работает нутрициологом. На сайте «Профи.ру» она появлялась онлайн больше месяца назад.

