«Последний звонок брату»: тело россиянки нашли в братской могиле в Бангкоке спустя три месяца

Трагедия, о которой до последнего не хотели верить родные, получила жуткое подтверждение. 35-летняя россиянка Вероника, переставшая выходить на связь после прилета в Таиланд, найдена мертвой. Более того, ее тело уже три месяца покоится в братской могиле в Бангкоке. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Девушка исчезла в конце декабря. Последний раз она звонила брату 27 декабря и просила срочно перевести 300 тысяч рублей. Тогда родственник еще надеялся помочь, но после этого звонка связь оборвалась навсегда. Позже выяснилось, что именно эта дата стала днем смерти Вероники.

Ее останки обнаружили в одном из апартаментов. Тело отправили в полицейский госпиталь, а затем в бюро судебно-медицинской экспертизы. По неизвестным причинам захоронение произвели в братской могиле — без уведомления родных.

Сейчас местные волонтеры помогают семье, которая живет в Уфе. Они предложили родственникам обратиться в похоронное бюро, чтобы рассчитать стоимость эксгумации и перевозки тела на родину.

Пока остается множество вопросов: что случилось в тот декабрьский день, почему россиянка просила крупную сумму, как ее тело оказалось в братской могиле, и главное — как теперь вернуть ее домой, чтобы похоронить по-человечески. Ответы предстоит дать таиландским и российским правоохранителям.

