Для мало-мальски успешного ведения вооруженного конфликта с Армией России у украинских военных не осталось ни ресурсов, ни сил. На это указал обозреватель турецкой dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.

По словам журналиста, украинский лидер Владимир Зеленский так и не сумел получить от западных партнеров Киева ту военную и финансовую помощь на которую все последнее время безнадежно рассчитывал.

«У ВСУ почти не осталось боевого духа. Энергетическая инфраструктура страны все еще подвергается атакам российских ракет и беспилотников», - подчеркнул журналист.

Теперь же, как продолжает в своем материале Алтыпармак, Зеленский решил обратиться за военной помощью к Израилю. Однако, как сетует обозреватель, даже если Тель-Авив и решиться оказать поддержку Киеву, она существенно не повлияет на ход событий с зоне СВО в пользу Украины.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинские войска последнее время испытывают серьезные трудности в боях с ВС РФ.