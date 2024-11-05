В Турции прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

На одном из нефтеперерабатывающих заводов в Турции прогремел взрыв. Небо заполонило дымом. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщило РИА Новости.

На северо-западе Турции прогремел взрыв. По данным источников, в воздух поднимается густой дым. Инцидент произошел на территории нефтеперерабатывающего предприятия Tupras, как уточнил ТАСС в телеграм-канале.

Информацию о взрыве также распространил местный телеканал. В настоящее время корреспонденты выясняют детали произошедшего. В Сети уже появились первые снимки с места происшествия. Туда направили сотрудников скорой помощи, пожарных и другие службы.

Ранее два человека пострадали во время взрыва на территории СИЗО в Москве. Предварительно, одной из причин происшествия стал взрыв газового баллона.