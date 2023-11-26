В Турции произошло очередное землетрясение

Очередное землетрясение случилось в Турции вечером воскресенья, 26 ноября. Об этом сообщает РИА Новости .

Предварительно, первые толчки из-под земли были зафиксированы после 16 часов (время совпадает с московским) в районе Ешилюрт провинции Малатья.

Магнитуда природного катаклизма составила 3,5, а очаг землетрясения находился на глубине 7,55 километров. На данный момент о пострадавших, а также каких-либо разрушениях не сообщается.