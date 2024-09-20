В Турции разделили сросшихся головами сиамских близнецов
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Родившихся в Пакистане годовалых сиамских близнецов успешно разделили. Теперь девочки будут жить полноценной жизнью отдельно друг от друга.
Сросшихся головами малышек прооперировали в Турции. Об этом сообщает Sky News.
Операцию по разделению сиамских близнецов проводила группа британских врачей под руководством хирурга Нур уль Овасе Джилани.
Во время хирургических вмешательств медики использовали смешанную реальность, а до этого тренировались на 3D-моделях.
Благодаря новой технологии рутинные операции стали более безопасными и эффективными, отметил Джилани.
За три месяца девочкам сделали две операции. Последняя длилась 14 часов. Врачам удалось окончательно разъединить кровеносные сосуды и мозговую ткань сестер.
Сейчас они восстанавливаются. Через несколько дней девочки вернутся на родину, в Пакистан.
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