В Турции разделили сросшихся головами сиамских близнецов

Сросшихся головами малышек прооперировали в Турции. Об этом сообщает Sky News.

Родившихся в Пакистане годовалых сиамских близнецов успешно разделили. Теперь девочки будут жить полноценной жизнью отдельно друг от друга.

Операцию по разделению сиамских близнецов проводила группа британских врачей под руководством хирурга Нур уль Овасе Джилани.

Во время хирургических вмешательств медики использовали смешанную реальность, а до этого тренировались на 3D-моделях.

Благодаря новой технологии рутинные операции стали более безопасными и эффективными, отметил Джилани.

За три месяца девочкам сделали две операции. Последняя длилась 14 часов. Врачам удалось окончательно разъединить кровеносные сосуды и мозговую ткань сестер.

Сейчас они восстанавливаются. Через несколько дней девочки вернутся на родину, в Пакистан.

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