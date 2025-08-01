В Турции скончалась последняя свидетельница Османской империи

В Турции ушла из жизни Ходи Гюркан, старейшая жительница страны, прожившая 132 года. Об этом сообщили в издании Turkiye Today.

Ходи Гюркан, по утверждениям ее семьи, родившаяся 1 июля 1894 года, скончалась 30 июля. Она умерла в собственном доме, расположенном в деревне Бинекли на юго-востоке Турции, где провела всю свою жизнь. Она стала свидетельницей кардинальных изменений, от Османской империи до современной Турецкой Республики.

У долгожительницы осталось семеро детей, более ста внуков и огромное количество правнуков. Похороны Гюркан прошли на кладбище родной деревни, где собрались родственники и жители села, чтобы проститься с ней.

Эксперты считают, что ее выдающееся долголетие связано с наследственностью, традиционным образом жизни в сельской местности и принципами средиземноморской диеты. Однако официально ее рекорд долголетия не был зарегистрирован Книгой рекордов Гиннесса или другими организациями, занимающимися изучением долгожителей.

Если информация о возрасте Гюркан достоверна, она могла бы быть старейшим человеком на планете. На данный момент этот титул принадлежит 116-летней Марии Браньяс Морера, проживающей в Испании.

Абсолютный рекорд продолжительности жизни, составляющий 122 года и 164 дня, принадлежит француженке Жанне Кальман. Однако есть основания полагать, что ее дочь выдавала себя за нее на протяжении многих лет.

Наиболее старым человеком, чьи документы были проверены и подтверждены, остается японка Канэ Танака, прожившая 119 лет и 107 дней.

Ранее сообщалось, что в Риме на 95-м году жизни скончалась звезда итальянского кино Адриана Асти.