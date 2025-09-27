В Турции участились смертельные инциденты с россиянами

Турецкие курорты столкнулись с тревожной тенденцией — участившимися инцидентами с туристами как на дорогах, так и на море. Поводом для экстренного реагирования стала гибель российской туристки в результате наезда катера у побережья Кемера.

Этот трагический случай стал уже третьим или четвертым крупным происшествием на воде в текущем сезоне, что вынудило крупнейших туроператоров обратиться к властям с инициативой усилить контроль.

Координатор туроператора Pegas Touristik Орхан Санджар в беседе с РИА Новости подтвердил, что направил официальные предложения в МВД и министерство культуры и туризма Турции с требованием разработать новые правила регулирования морского трафика. Так указали, что практически полное отсутствие контроля за частными судами, что приводит к росту числа ЧП. Ожидается, что ответ от министерств и первые новые регламенты появятся в ближайшие месяцы.

Не менее остро стоит проблема и на суше. На этой неделе на трассе D400 в Аланье столкнулись автобус с туристами и маршрутка, в результате чего пострадали 15 человек, включая россиян. Семеро из них до сих пор находятся в больницах, двое — в реанимации. По словам Санджара, корень зла — в нарушении правил труда и отдыха водителей, которых заставляют работать сверх нормы, а также в недостаточном техническом контроле транспорта.

