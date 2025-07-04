В Турции зафиксировали массовые отравления: больница парламента без перерыва получает жалобы

В парламенте Турции зафиксирован случай массового недомогания — за последние двое суток в местную парламентскую больницу обратились 77 человек, включая пятерых депутатов. Об этом сообщает портал NTV.

Основные жалобы пациентов — резкие боли в животе, диарея, тошнота и общая слабость. Медики взяли пробы пищи и воды для лабораторных анализов, чтобы исключить версию массового отравления.

В СМИ указали, что накануне в парламентской столовой питались около 9,5 тысячи человек, но симптомы проявились лишь у 0,8% посетителей. Рассматривают версии от вирусной инфекции до индивидуальной непереносимости отдельных продуктов.

Особое внимание при проверке уделят системе водоснабжения — пробы взяты не только из пищеблоков, но и из чайных аппаратов, крайне популярных среди турецких парламентариев.

Отмечается, что состояние большинства пациентов оценивается как легкое или среднее, госпитализация не потребовалась. Парламент продолжает работу в штатном режиме, хотя некоторые депутаты временно перешли на удаленный формат участия в заседаниях.

Пока ситуацию с вероятными отравлениями называют локальными.

Ранее сообщалось, что дети из Ростова массово отравились в летнем лагере на море.