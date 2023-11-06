В Турции заметили северное сияние

«Северное сияние, наблюдавшееся во многих странах Европы из-за сильной солнечной бури, обрушившейся на Землю, впервые было замечено и в турецком городе Ван, а также в провинции Унье города Орду», – говорится в сообщении.

Отмечается, что явление было в красных и зеленых цветах.

Ранее в Институте прикладной геофизики (ИПГ) сообщили о мощнейшей магнитной буре, обрушившейся на Землю. Степень возмущенности магнитного поля планеты, отметили в ведомстве, за последние 24 часа достигла уровня G3.

Фотографии с необычным явлением накануне выкладывали жители разных регионов России. Красное небо наблюдали жители Крыма, Новосибирской, Тюменской, Омской, Ульновской, Ростовской и Воронежской областей.

Такой эффект стал следствием мощной вспышки на Солнце. Она вызывает магнитные бури, которые влияют на электрические системы, а также здоровье людей. В период таких бурь человек может ощущать головокружение, усталость, а также чувствовать сонливость в течение дня.