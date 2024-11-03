В Туве экс-министр попал в колонию за убийство жены из ревности

В Кызыле осудили бывшего министра сельского хозяйства Республики Тывы, который до смерти избил супругу. Об этом пишет «МК в Тыве».

По официальным данным, суд приговорил к девяти годам лишения свободы жителя Тувы по делу о причинении тяжкого вреда здоровья, приведшего к смерти человека. Было установлено, что почти четыре года назад мужчина приревновал свою супругу, поскандалил с ней и пустился в рукоприкладство. Множественные удары пришлись на тело и голову, от полученных травм пострадавшая скончалась.

Издание уточняет, что речь идет о бывшем министре сельского хозяйства Тывы. Девять лет он проведет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что суд оставил в СИЗО главного кадровика Минобороны Кузнецова.