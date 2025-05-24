В Туве открыли памятник военному, который спас девять жизней ценой своей

В селе Ийи-Тал Республики Тыва появился памятник 18-летнему наводчику с позывным Шаман, погибшему при спасении девяти сослуживцев. Монумент установлен возле школы, где учился герой, на средства его семьи, пишет RT.

Как рассказала каналу мать бойца, скульптуру создал художник Радомир Балган, который сам хотел отправиться в зону СВО, но не смог по состоянию здоровья. Она назвала память о сыне бесценной, поблагодарив всех за поддержку.

Подвиг молодого бойца, вызвавшего огонь на себя, стал символом мужества для всей республики. Торжественное открытие памятника состоится в ближайшее время, чтобы земляки могли отдать дань уважения герою.

Ранее сообщалось, что Путин впервые наградил женщину званием Героя России за работу в зоне СВО.