В Туве водители автобусов устроили забастовку

В столице Тувы разгорелся транспортный скандал, который оставил без движения целый микрорайон. Водители автобусов муниципального предприятия «Автоколонна 17» отказались выходить на маршруты. Причина — людям не платят зарплату, сообщил телеграм-канал «Сибирский экспресс».

Жители микрорайона Вавилинский затон в Кызыле оказались в настоящей ловушке. Утром они вышли на остановки, но автобусы так и не приехали. Местный «108 канал» сообщает, что общественный транспорт встал полностью. Люди не могут добраться до работы, учебы, больниц. И все потому, что водителям не выплатили заработную плату за январь.

Общая сумма долга перед сотрудниками оценивается в 11 млн рублей. Это не копейки, а серьезная цифра для регионального предприятия. Когда именно обещают рассчитаться, пока неизвестно.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», «Автоколонна 17» на 100% принадлежит мэрии города Кызыла. То есть городские власти задолжали своим же сотрудникам. Руководит предприятием Амир Ооржак.

Ранее сообщалось, что в Йошкар-Оле снова поднимут цены на проезд.