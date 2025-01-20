В Туве задержали избивавшего в части солдат СВО военнослужащего

Военнослужащего, который совершал неоднократное избиение своих коллег в воинской части, расположенной в Республике Тыва, взяли под стражу. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте URA.RU со ссылкой на информацию, полученную от пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).

В одной из социальных сетей накануне появилась информация, подкреплённая видеоматериалами, о том, что 16 января 2025 года в воинской части № 55115 были выявлены случаи жестокого обращения с военнослужащими по контракту СВО. В частности, сообщалось о побоях и применении электрошокеров перед отправкой контрактников в зону специальной военной операции.

«Военнослужащий, применивший физическую силу к сослуживцам воинской части дислоцированной в Республике Тыва, задержан и помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело», — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Также стало известно, что комиссия Министерства обороны Российской Федерации совместно с правоохранительными органами проводит расследование для установления всех обстоятельств произошедшего инцидента. Виновные лица будут привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что правительство Республики Тыва начало расследование после публикации в социальных сетях видео, на котором запечатлено жестокое обращение с военнослужащими в воинской части, предположительно, перед отправкой их в зону специальной военной операции. Дело находится под особым контролем.