В Тыве проверяют факт избиения контрактников перед отправкой в зону СВО

В связи с появлением в социальных сетях видеоматериалов, на которых запечатлены сцены жестокого обращения с военнослужащими-контрактниками перед отправкой на выполнение боевых задач, правительство Республики Тыва инициировало проведение проверки. Информация об этом была опубликована на официальном сайте правительства региона.

В одной из социальных сетей накануне появилась информация, подкреплённая видеоматериалами, о том, что 16 января 2025 года в воинской части № 55115 были выявлены случаи жестокого обращения с военнослужащими по контракту. В частности, сообщалось о побоях и применении электрошокеров перед отправкой контрактников в зону специальной военной операции.

«Правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих из республики после распространения в региональных группах в социальных сетях и мессенджерах ряда видеозаписей», — говорится в сообщении правительства Тувы.

Тимур Куулар, специальный представитель главы Республики Тыва по вопросам специальной военной операции, заявил в свою очередь, что по факту обращения военнослужащих проводится расследование.

«Информация о возможном расформировании батальона уже доведена до высшего военного командования и военной прокуратуры для обеспечения объективности расследования», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российский боец Хитман головой остановил дрон ВСУ и спас сослуживцев.