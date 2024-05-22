В Твери не выпустили по УДО бывшего мэра Ярославля, осужденного за взятку

Московский районный суд в Твери отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова. Об этом сообщает «МК в Твери» , ссылаясь на источник в районном суде в среду, 22 мая.

По данным издания, Урлашов хотел выйти по УДО, но это ходатайство не удовлетворили. Судя по всему, причиной отказа стали непогашенные взыскания (они накладывались за различные нарушения), а также сам характеризующий материал.

Напомним, что Евгения Урлашова осудили в 2016 году за взятки, приговорив к 12 с половиной годам лишения свободы. Отбывает наказание экс-мэр Ярославля в колонии №1 под Тверью.

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