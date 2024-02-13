В Твери ребенок умер после наркоза в стоматологической клинике

В Твери случился страшный инцидент с девочкой 2020 года рождения. Как сообщает официальный канал СУ СК РФ по Тверской области во вторник, 13 февраля, малолетняя скончалась после посещения стоматологической клиники.

По данным пресс-службы ведомства, сейчас расследуется дело по части 2 статьи 328 УК РФ. Предварительное следствие установило, что девочка делала стоматологические процедуры, и для этой цели ее ввели в состояние наркоза. Только вот вывести не смогли, и тогда девочку экстренно доставили в больницу.

Там, к сожалению, она скончалась. Проверку проводят следователи СКР, а расследование находится на контроле прокуратуры Тверской области.