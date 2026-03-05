В Твери ветеринары рассказали об опасности гормональных препаратов для кошек

Весна в Твери традиционно вступает в свои права не только календарно, но и кошачьими серенадами под окнами. Корреспондент Tverigrad.ru поговорил со специалистами о том, что на самом деле скрывается за образом «мартовского кота», как помочь питомцам пережить гормональный всплеск и почему без стерилизации город рискует захлебнуться в волне бездомных животных.

Известный тверской зооволонтер Наталья Черкасова, на счету которой сотни спасенных кошачьих жизней, объяснила, что поведение хвостатых в этот период меняется кардинально и по-разному.

«Коты в это время могут стать очень агрессивными, даже нападать на хозяев. А вот кошки, напротив, становятся чрезмерно ласковыми, даже если раньше ласковость была для них нехарактерна», — рассказывает она.

Главный врач одной из тверских ветклиник Анна Дроздова подтверждает: активность действительно повышается, и удержать питомцев дома становится сложно. При этом специалисты развенчивают миф о том, что «мартовское обострение» бывает только весной. Течка у кошек происходит каждые 2–3 месяца и длится до 10 дней. Просто весной инстинкты проявляются ярче.

Осторожно: гормоны

Многие владельцы в попытке успокоить питомцев хватаются за успокоительные или гормональные препараты. Ветврач предупреждает: это опасно. Таблетки для подавления половой охоты («контрсекс», «сексбарьер») теперь отпускаются только по рецепту, и не зря.

«Эти препараты в будущем вызывают проблемы у кошек, такие как пиометра — инфекционно-воспалительное заболевание матки», — объясняет Анна Дроздова.

Даже безобидная на первый взгляд кошачья мята может не подействовать, если рядом есть готовая к спариванию кошка. Лучшее решение, по мнению обоих экспертов, — стерилизация и кастрация.

«Таким образом мы имеем возможность контролировать и не допускать большого количества беспризорных котят. Ведь за один раз кошка может родить от 2 до 8 котят. Кроме того, кастрация котов и кошек — это профилактика заражение вирусными инфекциями, такими как вирусная лейкемия, иммунодефицит, которые являются опасными для жизни кошачьих», — дала совет ветврач.

Важный нюанс: во время течки стерилизовать кошку нельзя — нужно переждать около недели, иначе во время операции может открыться обильное кровотечение.

Кошачий бум не за горами

Особая головная боль — безнадзорные животные. Беременность у кошек длится два месяца, а значит, в мае–июне город ждет традиционное пополнение уличного кошачьего населения.

«Беременность у кошек длится два месяца, так что примерно в мае–июне мы начинаем собирать „урожай“ на улицах. Обычно — в июне. Ведь, к примеру, если кошка родила в подвале, необходимо около месяца, пока котята смогут более-менее уверенно передвигаться, мама начинает выводить их на улицу. Вот где-то начало июня у нас начинается „веселуха“ — спасаем этих крох десятками», — улыбается Наталья Черкасова.

В Твери с 2023 года работает программа стерилизации безнадзорных животных. Благодаря активности зооволонтеров из Инициативной группы по защите животных удалось пристроить уже более 11 тысяч бездомных кошек и собак, оказать медпомощь свыше 2600 подопечным. Но проблема остается острой: по самым скромным подсчетам, на улицах города живет более трех тысяч безнадзорных кошек, и к лету это число заметно вырастет.

Ранее сообщалось, что зоолог призвал «истребить» кошек в Австралии.