В Тверской области сбили вражеский БПЛА

Вражеский беспилотник был сбит над Тверской областью в воскресенье, 26 ноября. Об этом сообщается в официальном канале властей региона.

Известно, что летательный был замечен в Торжокском районе – что совсем недалеко от областного центра. На данный момент других подробностей не приводится.

На месте продолжают работать спецслужбы. По предварительным данным, обошлось без разрушений или пострадавших. Другие подробности уточняются.