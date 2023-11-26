В Тверской области сбили вражеский БПЛА
Фото: [©Антон Вергун/РИА Новости]
Вражеский беспилотник был сбит над Тверской областью в воскресенье, 26 ноября. Об этом сообщается в официальном канале властей региона.
Известно, что летательный был замечен в Торжокском районе – что совсем недалеко от областного центра. На данный момент других подробностей не приводится.
На месте продолжают работать спецслужбы. По предварительным данным, обошлось без разрушений или пострадавших. Другие подробности уточняются.