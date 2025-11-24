В Удмуртии бойцу СВО провели уникальную операцию по извлечению осколка из полового органа

У военнослужащего, участвующего в специальной военной операции (СВО), в ходе планового медицинского осмотра было выявлено серьезное повреждение. Как сообщило издание Susanin, в половом члене бойца обнаружили металлический осколок размером около одного сантиметра.

По данным источника, инородное тело находилось в организме мужчины продолжительное время, при этом сам боец мог не догадываться о его наличии. Медицинское обследование позволило точно локализовать расположение опасного фрагмента.

Врачи приняли решение о немедленном хирургическом вмешательстве, поскольку присутствие осколка создавало прямую угрозу здоровью пациента и могло привести к тяжелым осложнениям. Операция прошла успешно — инородное тело было извлечено, а состояние военнослужащего стабилизировано.

В настоящее время боец продолжает находиться под наблюдением медицинских специалистов, проходит курс восстановительной терапии. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

