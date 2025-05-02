В Удмуртии пенсионер спалил два дома, пытаясь приготовить шашлык

Житель Удмуртии решил приготовить шашлык и в процессе случайно поджег два дома. Как сообщает МЧС России в своем Телеграм-канале, ущерб от этого инцидента составил почти два миллиона рублей.

В экстренных службах республики сообщили, что происшествие случилось в посёлке Сепыч в день празднования Первомая. Там 72-летний мужчина решил приготовить шашлык на своём участке, но не позаботился о безопасности и установил мангал слишком близко к постройкам.

Как сообщил Роман Ватлин, заместитель руководителя отдела административной практики и дознания Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике, предпринимать такие действия было совершенно недопустимо.

«Искры разлетелись на дровяник», — сказал Ватлин.

В результате пожара были полностью уничтожены жилые дома, принадлежавшие пенсионеру и его соседу, а также прилегающие к ним строения. Общая площадь повреждённого имущества составила 600 квадратных метров, а ущерб оценивается в 1,8 миллиона рублей. Теперь пенсионеру предстоит возместить ущерб, а также выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей, назначенный судом.

Ранее сообщалось, что глава пожарной безопасности Забайкалья решил уволиться во время лесных пожаров в регионе.