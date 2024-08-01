В Уфе покупатели обвиняют частный магазин техники Apple в мошенничестве

В столице Башкирии покупатели обвинили частный магазин Mobilife с техникой от Apple в мошенничестве. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что семья бизнесменов оставила клиентов без купленных iPhone и средств, а общая сумма ущерба исчисляется миллионами.

Отмечается, что все покупатели приобрели айфоны по цене в сто тысяч рублей, однако так их и не дождались. По словам покупателей, сотрудники магазина регулярно придумывают оправдания: то товар везут из-за границы, из-за чего произошла задержка. Однако многие не получили айфоны даже спустя год после заключения договора.

Добавляется, что, несмотря на это, сотрудники магазина по-прежнему принимают заказы на технику Apple. Кроме того, активно предлагают в соцсетях новые айфоны по бешеным скидкам, а потерпевшим говорят, что средства для возврата у них отсутствуют.

Ранее сообщалось, что продукция Apple покинула пятерку брендов по продажам смартфонов в России.