В Уфе сетевые террористы - доксеры полгода угрожают школьнице и ее родителям

В Сети распространяется опасная услуга: доксеры травят неугодных в интернет-пространстве, сливают личные данные и тем самым портят жизнь жертве уже в реальности. Под раздачу шесть месяцев назад попала и школьница из Уфы, причем вместе с семьей. Об этом пишет KP.RU .

Началось все с простой ссоры в игровом сообществе и группах. Поругавшись с одним из единомышленников подросток стала сталкиваться со странными сообщениями от неизвестных. Причем они узнали данные ее близких, начали им угрожать и рассказывать про девочку гадости. Дальше — хуже: в один из дней девочке начали названивать люди, оскорбляя и называя живодеркой.

Оказалось, что так называемые доксеры создали аккаунт в мессенджере на имя девочки, создав легенду про «живодерку из Уфы». Там они публиковали от ее имени видеозаписи с убийствами животных, фотографии и личные сведения школьницы. Постепенно из интернета история переместилась больше в жизнь: в городе на столбах развесили плакаты с фото и информацией о розыске. Травля продолжилась и за пределами Сети.

«Дочь обвиняют в живодерстве, рассказывают, где ее видели, где можно найти. Оказывается, у нас очень неравнодушные граждане – в полиции целая пачка заявлений на Иру. Нас вызывали давать показания. Никаких оснований для возбуждения дела, конечно, не нашли», – отметили в семье ребенка.

На столбах появлялись и другие объявления в адрес родственников девочки из Уфы. Использовали любые самые изощренные легенды, в которые верили незнакомцы. На имена родителей и героини историй заводили новые фейковые аккаунты, регистрировали на сайтах с проститутками и многое другое. За полгода довелось слышать и шокироваться от многого.

Когда девочка, переживая ужасную травлю, сдала экзамены в колледже, истории набирали обороты. Теперь преследователи взялись минировать от ее имени учреждения.

«Сейчас они переключились на одноклассников младшей дочери. Мы уже думали сменить фамилию, но это не поможет. Эти изверги только смеются: «ИНН-то вы никак не смените, а по нему мы вычислим и вашу новую фамилию, и ваш новый адрес». Теперь они пишут, что хотят лишь одного – чтобы Ира «сдохла», — рассказала собеседница КП.

СК возбудил уголовное дело о клевете из-за истории со школьницей. Пока расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что шестиклассник покончил с собой из-за буллинга в школе города Ставрополья.