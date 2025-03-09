В Уфе у девушки случился сепсис и начали выпадать волосы после сеанса мезотерапии
SHOT: жительница Уфы получила заражение крови и начала лысеть после мезотерапии
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В Уфе девушка столкнулась с неприятными последствиями после сеанса популярной процедуры, сообщил телеграм-канал SHOT.
29-летняя уфимка захотела сделать мезотерапию в надежде омолодить кожу головы и укрепить корни волос. В одной из клиник города девушке предложили сделать инъекции витаминов и гиалуроновой кислоты, которые будут противостоять выпадению волос.
По словам россиянки, сразу после сеанса она начала чувствовать себя плохо. У нее поднялась высокая температура, а также появилась сильная головная боль и ощущение жжения на коже головы.
Не в силах больше терпеть, россиянка решила вызвать скорую помощь. Несмотря на обезболивающие уколы и попытки улучшить состояние, вечером ее все же госпитализировали. В больнице девушка провела восемь дней. Там она узнала о сепсисе — заражении крови.
Кроме того, рассказала девушка, теперь у нее регулярно начали выпадать волосы. Россиянка уже подала жалобу на клинику в Следственный комитет России (СКР). Уфимка отметила, что руководство клиники даже не извинилось перед ней и не предложило компенсацию.
Ранее SHOT сообщил, что в клиниках по пересадке волос в РФ вырос спрос на супергеройские бороды.