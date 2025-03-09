В Уфе у девушки случился сепсис и начали выпадать волосы после сеанса мезотерапии

29-летняя уфимка захотела сделать мезотерапию в надежде омолодить кожу головы и укрепить корни волос. В одной из клиник города девушке предложили сделать инъекции витаминов и гиалуроновой кислоты, которые будут противостоять выпадению волос.

По словам россиянки, сразу после сеанса она начала чувствовать себя плохо. У нее поднялась высокая температура, а также появилась сильная головная боль и ощущение жжения на коже головы.

Не в силах больше терпеть, россиянка решила вызвать скорую помощь. Несмотря на обезболивающие уколы и попытки улучшить состояние, вечером ее все же госпитализировали. В больнице девушка провела восемь дней. Там она узнала о сепсисе — заражении крови.

Кроме того, рассказала девушка, теперь у нее регулярно начали выпадать волосы. Россиянка уже подала жалобу на клинику в Следственный комитет России (СКР). Уфимка отметила, что руководство клиники даже не извинилось перед ней и не предложило компенсацию.

Ранее SHOT сообщил, что в клиниках по пересадке волос в РФ вырос спрос на супергеройские бороды.