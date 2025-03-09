«Вылитый Хью Джекман»: российские мужчины массово становятся Росомахами

Российские мужчины активно стремятся к «перевоплощению», превращаясь в Росомах. В клиниках по пересадке волос наблюдается резкий рост интереса к бородам с бакенбардами, которые напоминают Хью Джекмана, сыгравшего известного супергероя, сообщил SHOT.

По информации источника, реализовать свою мечту можно всего за 400 тыс. руб. А если клиент согласится сделать фотографию для клиники, то ему могут предоставить дополнительную скидку почти в 50%.

Ранее мужчины массово отправлялись в Турцию для пересадки волос, но с новой модой на густые бороды они начали обращаться к московским клиникам. Для вдохновения многие приносят фотографии персонажа Marvel из «Людей-Икс».

Как пишет SHOT, процесс «перевоплощения» занимает примерно 3-4 часа. Перед началом процедуры пациенты вместе с врачом создают эскиз своего идеального облика, а затем ожидают результатов.

Однако, как отмечают источники, в первые дни после операции щеки могут выглядеть так, как будто их исцарапала кошка. Зато через пару месяцев ожидания на 100% совпадают с реальностью.

Ранее ученые из Нагойского университета в Японии выяснили, как овощной антиоксидант может спасти от седины.