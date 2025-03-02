В Уфе во время чемпионата России по мотогонкам упали спортсмены, один попал под колеса

В Уфе во время проведения чемпионата России по мотогонкам произошло падение спортсменов. Об этом сообщает телеграм-канал «RSL | Российский спидвей», публикуя соответствующее видео.

По информации, полученной из достоверных источников, происшествие случилось в воскресенье, 2 марта, на стадионе «Строитель». На видеозаписи можно увидеть, как один из четырёх мотоциклистов столкнулся с бортовым ограждением, в результате чего его отбросило прямо под колеса другого мотоцикла.

Два атлета, Дмитрий Колтаков и Игорь Кононов, потеряли равновесие и продолжили движение вниз, преодолевая расстояние.

На место происшествия была направлена бригада скорой медицинской помощи. Кононова транспортировали в больницу на специальных носилках. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что мужчина и двое детей погибли в жуткой автоаварии под Саратовом.