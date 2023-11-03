В Уфе возбудили уголовное дело по факту убийства трехлетнего мальчика

Стало известно, что в воскресенье, двадцать девятого октября, ребенок пострадал от рук собственной матери. Как пишет RT , 38-летняя женщина причинила ему телесные повреждения. В результате этого мальчик скончался.

В СУ СК РФ по Республике Башкортостан опубликовали новую запись на своем сайте. Там ведомство рассказало о том, что местную жительницу обвиняют в убийстве малолетнего сына. Изначально она собиралась скрыть свою причастность, списав все на падение ребенка с верхнего яруса кровати.

Позже оперативникам все же удалось установить ее вину, которую женщина потом признала. В результате этого мать, убившую своего трехлетнего ребенка, арестовали. Уточняется, что в момент совершения преступления обвиняемая была раздражена непослушанием мальчика.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что москвича приговорили к заключению в колонии за покушение на убийство малолетней дочери. Сообщалось, что мужчина находился в тот момент под воздействием наркотических веществ.