В Уфе задержали мужчину без трусов, убеждавшего людей, что он Ленин

В Уфе задержали мужчину, который вёл себя странно и утверждал, что он якобы — вождь мирового пролетариата, первый руководитель СССР Ленин. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Честный репортаж» со ссылкой на информацию, предоставленную Управлением МВД по Республике Башкортостан.

Виновником шума стал 37-летний житель города. Его видели на улице Бакалинской, где он, среди прочего, зашел в магазин в обнажённом виде.

"Люди, которые верят, есть? Вы верите? Я — Ленин! Верите, что я Ленин, нет? Владимир Ильич, который лежит у вас. Верит кто-нибудь, нет? Можете проверить ДНК! Лежит там вместо меня какая-то непонятно что!" — возмущался мужчина.

Как добавили в полиции Уфы, в отношении смутьяна был составлен протокол об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось, что скелет с трусами обнаружили в лесу под Коломной в Московской области.