В Уганде задержали 110-летнего местного жителя, убившего жену за отказ спать вместе

Полицейские Уганды взяли под стражу 110-летнего пожилого мужчину, которого подозревают в убийстве собственной супруги. Как пишет местное издание Daily Monitor, 109-летняя женщина отказалась исполнять супружеский догл, приведя этим мужа в самое настоящее бешенство.

Отмечается, что накануне вечером пожилая женщина сослалась на плохое самочувствие и отказалась ложиться с супругом в одну постель. Это и стало причиной мужчине взяться за нож.

«Полиция округа Нтунгамо задержала 110-летнего мужчину, обвиненного в нанесении ножевых ранений своей 109-летней супруге за то, что она отказала ему в исполнении супружеского долга, сообщили власти», - пишет издание.

На утро живущие в одном доме внуки простулись и увидели убитую бабушку, лежашую в луже крови. В настоящее время полицейские ведут допрос престарелого преступника.

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