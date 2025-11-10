В украинском городе Вилково, который называют «украинской Венецией», практически не осталось мужчин. Единственным представителем сильного пола, работающим в мэрии, остался градоначальник Матвей Иванов. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Издание The New York Times сообщает о необычной ситуации в украинском городе Вилково. Этот населенный пункт в Одесской области, известный своей сетью каналов вместо улиц, столкнулся с полным исчезновением мужского населения. По данным журналистов, все мужчины призывного возраста либо отправились в зону боевых действий, либо скрываются от мобилизации.

Мэр города Матвей Иванов подтвердил, что является единственным мужчиной, оставшимся в публичном поле. Он отметил, что весь персонал мэрии теперь состоит из женщин. По словам градоначальника, женщины полностью взяли под контроль все сферы деятельности в Вилково и чувствуют себя в новой роли уверенно.

