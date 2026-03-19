В Ульяновске сломался аппарат лучевой терапии, на котором лечились 90 пациентов в день

В Ульяновской области вышел из строя аппарат лучевой терапии Clinac iX, на котором ежедневно проходили лечение 80-90 пациентов с онкологическими заболеваниями, сообщил «Коммерсантъ». Стоимость ремонта оценивается примерно в 70 млн рублей.

Пациентов временно перенаправляют в онкоцентр ФМБА в Димитровграде, где есть три линейных ускорителя. Однако, по имеющейся информации, пока удалось принять только восемь человек. Некоторые пациенты получают отказы или направляются на дополнительные обследования, что затягивает начало жизненно важной терапии.

Заведующая отделением радиотерапии Наталья Деньгина выразила обеспокоенность сложившейся ситуацией. По ее словам, этот аппарат был критически важен для лечения сложных пациентов, в том числе с запущенными формами опухолей. Врач опасается, что простой оборудования может привести к скачку смертности от онкологических заболеваний.

В Министерстве здравоохранения региона обещают решить проблему в течение трех месяцев. Однако в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования (ТФОМС) сообщили, что нормированный страховой запас в 70 млн рублей существует, но уже распределен на другие нужды. Деньги придется искать в региональном бюджете.

Главный врач онкодиспансера Виктор Куликов заявил о необходимости провести экспертизу сломанного аппарата. Специалист намерен получить второе мнение от сторонней компании, после чего будет принято решение о проведении торгов на ремонт.

Вице-премьер областного правительства Наталья Брюханова заявила, что официальных обращений от минздрава по этому поводу не получала. Тем временем заместитель комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Алексей Куринный связался с руководством Федерального научно-клинического центра радиологии и онкологии (ФНКЦРиО), которое выразило готовность принять всех нуждающихся пациентов.

